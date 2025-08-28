Η ομάδα των θαυμάτων!

Ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος για την Πάφος FC; Η απάντηση… βρίσκεται στο πρόσφατο παρελθόν των κυανολεύκων, και συγκεκριμένα στη συνεχόμενη άνοδό τους! Τα σταθερά βήματα προόδου της ομάδας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, κατά τα τελευταία χρόνια, δίνουν την καλύτερη απάντηση: Αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει ακόμη πολύ περισσότερα! Το ταβάνι δεν έχει όριο!

Οι συνεχόμενες επιτυχίες σε βάρος ομάδων όπως η Ντιναμό Κιέβου και ο Ερυθρός Αστέρας είναι η απόδειξη ότι η Πάφος FC μεγαλώνει. Και αποδεικνύει ότι μεγαλώνει αν σταθεί κάποιος και στη νοοτροπία αυτής της ομάδας!

Προχθές, και ενώ ο Ερυθρός Αστέρας πίεζε ασφυκτικά τους κυανόλευκους, καταφέρνοντας να προηγηθεί, και ενώ οι τελευταίοι έδειχναν προς στιγμή, μετά το γκολ που δέχτηκαν, να μην μπορούν να αντιδράσουν, ξαφνικά, «εμφανίστηκε» μία άλλη ομάδα στο γήπεδο! Αυτή η ομάδα που όλοι ξέραμε, με τις σπουδαίες αμυντικές και επιθετικές της αρετές. Μια ομάδα με γερά πνευμόνια, με ενέργεια, τσαμπουκά και πάθος. Αυτή η αντίδραση της Πάφου, που αναμφισβήτητα βοηθήθηκε και από τις αλλαγές του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αλλαγμένη νοοτροπία των κυανολεύκων.

Ενώ οι Σέρβοι θεωρούσαν το παιχνίδι δικό τους, αυτή η αντίδραση ανάγκασε τον μέχρι τότε ανακουφισμένο Μιλόγεβιτς να προβληματιστεί και να αρχίσει να σκέφτεται τι μπορεί να κάνει διότι έβλεπε ότι ο αντίπαλος πλησιάζει στο τέρμα, μέχρι που ήρθε η «ζωγραφιά» του Ζάζα και όλα τελείωσαν.

Αλήθεια, ποιον να ξεχωρίσεις από αυτή την ομάδα των θαυμάτων;

Είδαμε έναν σταθερό Μιχαήλ, όπως τον γνωρίσαμε στους προηγούμενους αγώνες, ο οποίος νικήθηκε προχθές γιατί πολύ απλά η μπάλα άλλαξε πορεία στο σουτ του αντιπάλου. Οι Γκολντάρ και Λουκάσεν πάλευαν σαν λιοντάρια και όταν τους δινόταν η ευκαιρία οργάνωναν τις επιθέσεις από την άμυνα, οι Πηλέας, Κορέια, Όρσιτς και Μπρούνο έτρεχαν ασταμάτητα στις πτέρυγες και κάλυπταν ο ένας τον άλλον, οι Σούνιτς, Πέπε και Ντράγκομιρ οργάνωναν, επιτίθονταν και αμύνονταν το ίδιο καλά, ενώ με την παρουσία του ο Άντερσον απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί οι ιδιοκτήτες της ομάδας έβαλαν το χέρι στην τσέπη για να τον κάνουν δικό τους. Σε αυτή την ομάδα των θαυμάτων μπαίνουν μέσα ως αλλαγή οι Λάνγκα και Μπουασουαμινά, είναι εκτός ποδοσφαιριστές όπως ο Τάνκοβιτς, Σέμα και το μεγάλο αστέρι της ομάδας Νταβίντ Λουίς, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έρχεται μεταγραφή επιθετικού που θα κάνει αίσθηση.

Σήμερα, λοιπόν, στην Πάφο θα μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μήπως, όμως, έχει σημασία ποια μεγαθήρια θα βρεθούν στον δρόμο τους; Το πρόσφατο παρελθόν μας δείχνει ότι αυτή η ομάδα θα κοιτάξει στα μάτια τους αντιπάλους της. Μας δείχνει ότι θα τα δώσει όλα. Και βέβαια, ότι θα μεγαλώσει και θα ωριμάσει περισσότερο!