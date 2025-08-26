Η Πάφος FC τα κατάφερε, πέταξε στα αστέρια!

Eνώπιον της πιο ιστορικής στιγμής της βρίσκεται η Πάφος FC, η οποία φιλοξενεί στο στάδιο «Αλφαμέγα» τον Ερυθρό Αστέρα, στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ του Champions League.

H παφιακή ομάδα διατηρεί το προβάδισμα μετά το 2-1 στο παιχνίδι του Βελιγραδιού και καλείται να το υπερασπιστεί για να εισέλθει στη League Phase του Champions League.

Η εξέλιξη του αγώνα

89' - ΓΚΟΛ. Φοβερό γκολ από τον Ζάζα, που ισοφαρίζει και δίνει σκορ πρόκρισης στην Πάφο FC. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Πέπε, ο Ζάζα την έστειλε να αναπαυτεί στα δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο

84' - Σουτ του Κορέϊα, στα χέρια τυ Ματέους η μπάλα

83' - Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο, μετά από γρήγορη εναλλαγή της μπάλας ο Μπρούνο βρέθηκε σε καλή θέση όμως η προβολή του πήγε ελάχιστα έξω

81' - Ωραία ενέργεια του Ζάζα, ξεπέρασε τους αντιπάλους που βρήκε απέναντί του έκανε το σουτ το οποίο έπεσε και μάζεψε ο Ματέους

60' - ΓΚΟΛ. 0-1. Σουτ του Ίβανιτς, η μπάλα χτυπάει στον Λούκασεν και ξεγελά τον Νεόφυτο Μιχαήλ και καταλήγει στα δίχτυα

46' - Κεφαλιά από τον Μιλοσάβλιεβιτς πάει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

45+2'- Mε σουτ έξω από την περιοχή ο Ντουάρντε καταγράφει την πρώτη τελική εντός στόχου για τους φιλοξενούμενους. Στα χέρια του Μιχαήλ η μπάλα

45+1' - Μετά από εκτέλεση του κόρνερ από τον Πηλέα, ο Μπρούνο έπιασε την κεφαλιά με τον Ματέους να κόβει, ενώ στην επαναφορά ο Βραζιλιάνος έκανε νέο σουτ με τη μπάλα να πηγαίνει ψηλά έξω

42' - Σουτ του Κορέια, πέφτει στη γωνιά ο Ματέους και αποκρούει σε κόρνερ

34' - Κεφαλιά του Άντερσον με δυσκολία πέφτει και διώχνει ο Ματέους

14'- Κινήθηκε από τα δεξιά ο Μπαμπίκα, έκανε το πλασέ με τη μπάλα να πάει έξω

5' - Σoυτ του Πέπε, έφυγε λίγο δεξιά από το δοκάρι η μπάλα

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Μπρούνο (90+4' Πεδράο), Γκολντάρ, Λουκάσεν, Πηλέας (62' Λάνγκα) , Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Κορέια, Όρσιτς (62' Ζάζα), Άντερσον (68' Μπασουαμινά).

EΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: Ματέους, Μιλοσάβλιεβιτς, Βελίκοβιτς, Τινιζιάν, Σεόλ, Kρούνιτς, Έλσνικ (90+1' Κατάι), Μπαμπίκα (56' Ράντονιτς), Ίβανιτς (90+1' Ολαγίνκα), Ντουάρντε (56' Αρναούτοβιτς), Εντιαγέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 60' Ίβανιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 79' Zάζα, 86' Μπρούνο, 90+8' Πέπε / 33' Κρούνιτς, 33' Βελίκοβιτς, 53' Μπαμπίκα

*Στο 89' δέχθηκε κίτρινη για διαμαρτυρία ο προπονητής της Πάφος FC, Xoυάν Κάρλος Καρσέδο.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάικλ Όλιβερ

Α’ Βοηθός: Στιούαρτ Μπερτ

Β’ Βοηθός: Λι Μπετς

Τέταρτος: Άντριου Μάντλεϊ

VAR: Τζάρεντ Γκίλετ

AVAR: Στιούαρτ Άτγουελ

*Το διαιτητικό τιμ είναι από την Αγγλία