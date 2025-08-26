Ο πρόεδρος «ντόπαρε» τους παίκτες!

Παρόν και στήριξη για ακόμα μια φορά από τον Καραπατάκη στην ΑΕΚ!

Το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τον αυριανό επαναληπτικό με την Μπραν έδωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Άντρος Καραπατάκης.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο για να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου, σε μια κρίσιμη ευρωπαϊκή στιγμή για την ΑΕΚ.

Μάλιστα, εμψύχωσε έναν προς έναν τους παίκτες, στέλνοντας το μήνυμα ενότητας και πίστης ενόψει της μεγάλης πρόκλησης που έχει μπροστά της η ομάδα, με φόντο την πρόκριση στη League Phase του UEFA Europa League.