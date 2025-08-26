Ανακοίνωση από την Πάφος FC για τα Λεωφορεία

Η Πάφος FC ενημερώνει τους φίλους της ομάδας πως έχει διευθετηθεί οργανωμένη μεταφορά με λεωφορεία για τη σημερινή ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο των πλέι-οφ του UEFA Champions League.

«Η ΠΑΦΟΣ FC ενημερώνει τους φίλους της ομάδας μας ότι έχει διευθετηθεί μεταφορά με λεωφορεία για τον σημερινό αγώνα του UCL στο Στάδιο Άλφαμεγα στη Λεμεσό, τα οποία θα αναχωρήσουν από το Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης στις 19:30.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο +357 99 964404 / 94424278.»