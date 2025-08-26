ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρεμιέρα στις «Στιβομυθίες» της ΚΕΑΝ με τους Ολυμπιονίκες Σταύρο Τζιωρτζή και Μίλαν Τράικοβιτς

Μια νέα σειρά podcast με πρωταγωνιστή τον Στίβο, στο οποίο αναδεικνύονται οι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τις επιδόσεις, τα μετάλλια και τις διακρίσεις, κάνει πρεμιέρα με πρώτους καλεσμένους τους Ολυμπιονίκες των εμποδίων Σταύρο Τζιωρτζή και Μίλαν Τράικοβιτς. Το podcast «Στιβομυθίες» υλοποιείται με την στήριξη της ΚΕΑΝ, της κυπριακής εταιρείας που εδώ και δεκαετίες προσφέρει φυσικές γεύσεις, ενέργεια και φρεσκάδα, στηρίζοντας έμπρακτα τον κυπριακό αθλητισμό και τα όνειρα πολλών αθλητών και αθλητριών. Αλλά και τη συνεργασία της ΚΟΕΑΣ, καθώς αποτελεί μέρος της ευρύτερης και μακρόχρονης σχέσης και συνεργασίας ανάμεσα στην ΚΕΑΝ και την ΚΟΕΑΣ.

Στο πρώτο επεισόδιο ο θρυλικός Σταύρος Τζιωρτζής θυμάται πως η Αθήνα αποτέλεσε τη διέξοδο και το καταφύγιο του, σε μια ταραγμένη περίοδο για την Κύπρο, αλλά και πως ο Στίβος τον βοήθησε να μαζέψει τα συντρίμμια της εισβολής και της προσφυγιάς που κτύπησε την οικογένεια του. Μοιράζεται για πρώτη φορά δημοσίως την συγκινητική ιστορία με τις πέντε λίρες που λάμβανε κάθε μήνα στην Αθήνα - από άγνωστο αποστολέα- και ουσιαστικά αποτέλεσαν τον κινητήριος μοχλό που τον εκτόξευσε τη διετία 1970-1972. Ο θρυλικός Τζιωρτζής αποκαλύπτει ότι αυτές οι πέντε λίρες προέρχονταν από τον σπουδαίο αθλητή και μεγάλο του αντίπαλο στα 400μ, τον τζέντλεμαν Χάρη Δημητρίου.

Ο Μίλαν Τράικοβιτς μιλάει πρώτη φορά για το ταξίδι αστραπή στην Κύπρο που μεσολάβησε από την είσοδό του στο Ολυμπιακό Χωριό του Παρισιού μέχρι τον ημιτελικό που τον έφερε στην 9η θέση του κόσμου. Αποκαλύπτει πως όταν αντίκρυσε τα μάτια της κορούλας του Αμαρυλλίς, όχι μόνο έβγαλε στα πόδια… φτερά που τον «απογείωσαν» στον ημιτελικό του Παρισιού, αλλά αποφάσισε, εκείνη τη στιγμή, να συνεχίσει την πορεία του μέχρι το «Λος Άντζελες 2028» για να τον δει η κόρη του να αγωνίζεται σε μια μεγάλη διοργάνωση!

Μια από καρδιάς συζήτηση ανάμεσα σε δύο γίγαντες του Στίβου και μια πρόταση – πρόκληση: ο Σταύρος Τζιωρτζής ζητά από τον Μίλαν Τράικοβιτς να τρέξει στα 400μ με εμπόδια για να σπάσει το δικό του Παγκύπριο Ρεκόρ που στέκει από το 1972.

Οι Στιβομυθίες, με την στήριξη  της ΚΕΑΝ και τη συνεργασία της ΚΟΕΑΣ, έρχονται για να αναδείξουν τον Στίβο και να εμπνεύσουν μέσα από τις ιστορίες των μεγάλων πρωταγωνιστών. 

