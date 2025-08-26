ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήρθε η ώρα τους: Στην αποστολή της Μπράιτον για το Carabao Cup οι Κωστούλας και Τζίμας!

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιουρτσέλερ, επιβεβαίωσε ότι οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας θα είναι στην αποστολή της ομάδας για το ματς Carabao Cup με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

Χρόνο στο ελληνικό... δίδυμο ετοιμάζεται να δώσει η Μπράιτον. Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, οι δύο νεαροί επιθετικοί, μπαίνουν για πρώτη φορά στις επιλογές της πρώτης ομάδας και αναμένεται να βρεθούν στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ στο Carabao Cup την Τετάρτη (27/8).

Ο προπονητής των «γλάρων», Φαμπιάν Χιουρτσέλερ, επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο Έλληνες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της συμμετοχής με την ανδρική ομάδα, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρουν και τα πρώτα τους λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

«Θα βρίσκονται και οι δύο στην αποστολή. Το πόσο θα αγωνιστούν θα φανεί. Αυτό που προέχει είναι να μπουν σιγά-σιγά στον ρυθμό της ομάδας και να αξιοποιούν κάθε προπόνηση για να προσαρμόζονται στην ένταση» σχολίασε ο Γερμανός τεχνικός.

Έτσι, το ντεμπούτο των «Greek Guys» στην Premier League δεν αργεί, με το Carabao Cup να αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για το πρώτο βήμα.

 

