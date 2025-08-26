«Πάει για ιατρικές και υπογραφές με την Ομόνοια ο Μαέ»

Επανέρχεται ο Fraser Fletcher σχετικά με το φλερτ ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Ράιαν Μαέ.

Ο Άγγλος ρεπόρτερ, ο οποίος είχε αποκαλύψει εδώ και μία εβδομάδα το ενδιαφέρον από τους πράσινους, σε νέα ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ο Μαροκινός επιθετικός αναμένεται να έρθει στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι εφόσον όλα να πάνε καλά να βάλει υπογραφή σε διετές συμβόλαιο.

Θυμίζουμε ότι ο 27χρονος είχε φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ΑΕΛ, ενώ έπειτα έπαιξε σε Φερεντσβάρος και μέχρι πρότινος στη Στόουκ.