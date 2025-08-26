Σκέφτεται Αρναούτοβιτς ο Μιλόγεβιτς

Ο πολύπειρος επιθετικός είναι κανονικά στη διάθεση του Βλάνταν Μιλόγεβιτς για τη σημερινή κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στην Πάφος FC. Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να αποφασίσει την τελευταία στιγμή για την παρουσία του 36χρονου άσου στην αρχική ενδεκάδα, αν και αυτό μοιάζει δύσκολο αφού έρχεται από τραυματισμό. Όμως αν το παιχνίδι τον χρειάζεται, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα το δούμε στο γρασίδι του «ΑΛΦΑΜΕΓΑ»

Ο Αρναούτοβιτς, με σπουδαία καριέρα σε ευρωπαϊκά γήπεδα, παραμένει απειλή για κάθε άμυνα, καθώς διαθέτει τεράστια εμπειρία και ποδοσφαιρική ποιότητα, γι αυτό και το συγκρότημα του Καρσέδο πρέπει να τον προσέξει. Έχει κατακτήσει το τρεμπλ με την Ίντερ το 2010 και επέστρεψε ξανά για να πανηγυρίσει το σκουντέτο με τους «νερατζούρι» τη σεζόν 2023-24. Πέραν αυτού αγωνίστικε στα γήπεδα της Premier League και της Bundesliga ενώ αγωνίστηκε με το εθνόσημο της Αυστρίας 122 φορές.