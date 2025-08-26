Eπική πρόκριση για την Καϊράτ, πέταξε εκτός Champions League την Σέλτικ

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Καϊράτ θα αγωνιστεί στη league phase του Champions League!

Η ομάδα από το Καζακστάν πήρε τεράστια πρόκριση εις βάρος της Σέλτικ, με την οποία έφερε 0-0 και στο δεύτερο ματς, αυτή τη φορά εντός έδρας, περνώντας στη συνέχεια στα πέναλτι (3-2).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους θριαμβευτές, ο τερματοφύλακας Αναρμπέκοφ, ο οποίος απέκρουσε τρεις εκτελέσεις των Κελτών, που είδαν την πορεία τους προς τα αστέρια να σταματά στο μακρινό Αλμάτι.

Η Καϊράτ θα γίνει έτσι η δεύτερη ομάδα από το Καζακστάν που θα κουνήσει σεντόνι, μετά την Αστάνα, που τα είχε καταφέρει πριν από μια δεκαετία.

Το πρόγραμμα των playoffs

Τρίτη (26/08)

Καϊράτ-Σέλτικ 0-0 (3-2 πέν.)

22:00 Στουρμ Γκρατς-Μπόντο/Γκλιμτ (0-5)

22:00 Πάφος-Ερυθρός Αστέρας (2-1)

Τετάρτη (27/08)

19:45 Καραμπάγκ-Φερεντσβάρος (3-1)

22:00 Κλαμπ Μπριζ-Ρέιντζερς (3-1)

22:00 Κοπεγχάγη-Βασιλεία (1-1)

22:00 Μπενφίκα-Φενέρμπαχτσε (0-0)

Πηγή: sport-fm.gr