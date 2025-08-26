Παραμένει αμετάπειστος ο Ίσακ παρά τις νέες συζητήσεις με τη διοίκηση

Ο Αλεξάντερ Ίσακ παραμένει αμετάπειστος στην επιθυμία του να φύγει από τη Νιούκαστλ σύμφωνα με την Telegraph.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ παραμένει αμετάπειστος στην επιθυμία του να φύγει από τη Νιούκαστλ, παρά την παρέμβαση του προέδρου Γιασίρ Αλ-Ρουμαγιάν, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει ώστε ο επιθετικός να παραμείνει στον σύλλογο.

Σύμφωνα με την Telegraph Sport, ο Ίσακ επανέλαβε την επιθυμία του να του επιτραπεί να μετακινηθεί στη Λίβερπουλ, παρότι η Νιούκαστλ δεν έχει λάβει προσφορά που να πλησιάζει την αποτίμησή της.

Αντιπροσωπεία του Public Investment Fund (PIF), μαζί με τον συνιδιοκτήτη Τζέιμι Ριούμπεν, συναντήθηκε με τον Ίσακ στο σπίτι του τη Δευτέρα, όμως δεν φαίνεται να υπήρξε πρόοδος ώστε ο παίκτης να επιστρέψει στις προπονήσεις. Ο Ίσακ μοιάζει αποφασισμένος να παραμείνει σε αποχή έως ότου εξασφαλίσει τη μεταγραφή που επιθυμεί ή κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο, που λήγει σε έξι ημέρες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τον αγώνα της Νιούκαστλ με τη Λιντς το Σάββατο, έχοντας ήδη αρνηθεί να αγωνιστεί απέναντι σε Άστον Βίλα και Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ αναμένεται να καταθέσει δεύτερη προσφορά, καθώς η πρώτη ύψους 110 εκατ. λιρών απορρίφθηκε πριν από τρεις εβδομάδες, αλλά περιμένει σημάδια ενθάρρυνσης από τη διοίκηση της Νιούκαστλ. Ωστόσο, δεν προτίθεται να πληρώσει κοντά στις 150 εκατ. λίρες που ζητούν οι «Καρακάξες». Η Νιούκαστλ εξακολουθεί να αρνείται να εγκρίνει τη μεταγραφή, επιμένοντας ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι για αποχώρηση. Η Λίβερπουλ θα έπρεπε όχι μόνο να καλύψει την αποτίμηση, αλλά και η Νιούκαστλ να αποκτήσει δύο επιθετικούς πριν το τέλος του παραθύρου.

Η τελική απόφαση ανήκει στους βασικούς μετόχους, το PIF της Σαουδικής Αραβίας, με κορυφαίο στέλεχος τον Αλ-Ρουμαγιάν. Αν και το PIF έχει διαμηνύσει όλο το καλοκαίρι ότι ο Ίσακ δεν θα παραχωρηθεί, οι έντονες πιέσεις του παίκτη είναι απρόσμενες.

Ο προπονητής Έντι Χάου ζήτησε σαφήνεια από τη διοίκηση, ενώ η Νιούκαστλ επιδιώκει την απόκτηση των Γιούργκεν Στραντ Λάρσεν (Γουλβς), Γιοάν Ουισά (Μπρέντφορντ) και Νίκολας Τζάκσον (Τσέλσι). Μετά την ήττα 3-2 από τη Λίβερπουλ, ο Χάου παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες των συζητήσεων και τόνισε ότι θεωρεί αδύνατο να φύγει ο Ίσακ τόσο αργά στη μεταγραφική περίοδο.

Ορισμένοι οπαδοί αποδοκίμασαν τον Ίσακ, με συνθήματα που τον χαρακτήριζαν «άπληστο» ήδη από την πρεμιέρα με την Άστον Βίλα, ενώ εμφανίστηκαν και μπλουζάκια με σύνθημα «Isak is a rat».

Καθώς ο Ίσακ πιθανότατα δεν θα είναι διαθέσιμος ξανά το Σαββατοκύριακο και ο Άντονι Γκόρντον είναι τιμωρημένος για τρία παιχνίδια λόγω αποβολής, ο νεαρός Γουίλιαμ Οσούλα φαίνεται να είναι η μοναδική επιθετική επιλογή του Χάου:

«Αν κάνετε τους υπολογισμούς, ξεμένουμε από επιλογές σε αυτή τη θέση», είπε ο Χάου. «Πρέπει όμως να βλέπουμε και τα θετικά. Ο Οσούλα μπήκε και σκόραρε».