Έτοιμος και για το αντίθετο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ο Απόλλωνας κλήθηκε να κολυμπήσει κατευθείαν στα βαθιά. Η πρεμιέρα κόντρα στον Άρη το έδειξε αυτό. Απέναντι σε μία ομάδα που πρόλαβε και έδωσε ήδη επίσημους αγώνες και μάλιστα υψηλού επιπέδου, το σύνολο του Σωφρόνη Αυγουστή γνώρισε την πρώτη του ήττα στη σεζόν. Ο Κύπριος προπονητής στάθηκε σε ορισμένες μονομαχίες που χάθηκαν στο μισό της δικιάς του ομάδας αλλά και στην αντίδραση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του μετά το 2-0. Είναι αλήθεια πως ο Απόλλωνας έφτασε κοντά στο 2-2 παρουσιάζοντας ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο.

Από εκεί και πέρα, η προσοχή στρέφεται στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όπως είπε και ο προπονητής, «Δεν κοιτάζουμε πίσω, μόνο μπροστά». Οι γαλάζιοι αντιμετωπίζουν τη FREEDOM24 KRASAVA ENY στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής την ερχόμενη Παρασκευή στο «Αλφαμέγα». Στο παιχνίδι με τον Άρη ο Απόλλωνας δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει τον γρήγορο ρυθμό και τις επιθέσεις του Άρη.

Ενόψει ΕΝΥ, πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή έναν αντίπαλο που θα προσπαθήσει να διαφυλάξει το «μηδέν» κλείνοντας τους χώρους στην άμυνά του. Εν ολίγοις, ο Απόλλωνας θα πρέπει αυτός να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα, να βρει τους τρόπους να διασπάσει μία καλά οργανωμένη άμυνα και να πετύχει πρώτος γκολ.

 

