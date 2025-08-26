Ανακοίνωσε τον Λούκας Βάθκεθ η Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ο Λούκας Βάθκεθ ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας στη Γερμανία και στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο 34χρονος Ισπανός δεξιός μπακ, που φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για 18 χρόνια, είχε ανακοινώσει ήδη από τον Ιούλιο την αποχώρησή του από τη «Βασίλισσα» και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της πορείας του.

Τελικά, κατέληξε σε συμφωνία με τις «ασπιρίνες» και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, εντασσόμενος στο πλάνο του Έρικ τεν Χαγκ στη Bundesliga.

Ο Βάθκεθ αποχωρεί από τη Ρεάλ με πλούσιο βιογραφικό, έχοντας κατακτήσει πέντε φορές το Champions League. Στην περσινή La Liga μέτρησε 32 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 5 ασίστ.

sportfm.gr