ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γράψτε (ξανά) Ιστορία!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Γράψτε (ξανά) Ιστορία!

Η πιο μεγάλη στιγμή έφθασε για την Πάφος FC. Απόψε, στις 22:00, υποδέχεται στο στάδιο «Αλφαμέγα» τον Ερυθρό Αστέρα και, με ασπίδα τη νίκη με 2-1 στο Βελιγράδι, θα επιχειρήσει να ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της.

Να εισέλθει για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League. Έχοντας ήδη δεδομένη την παρουσία της στη League Phase του Εuropa League, η παφιακή ομάδα θα επιχειρήσει να κάνει το τελευταίο και μεγαλύτερό της βήμα στα προκριματικά για να πιστοποιήσει ακόμη μια φορά τη φοβερή εξέλιξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία έχει πανηγυρίσει κύπελλο και πρωτάθλημα, και αρχίζει πλέον να γίνεται γνωστή και στο εξωτερικό, τόσο με τα αγωνιστικά της επιτεύγματα όσο και με κάποιες μεταγραφικές της κινήσεις (σ.σ. όπως ο Νταβίντ Λουίζ).

«Έχουμε αυτοπεποίθηση»

Μοναδικός αμφίβολος, από τους παίκτες που είναι δηλωμένοι στη λίστα για τα πλέι οφ, ήταν μέχρι χθες ο Τάνκοβιτς, για τον οποίο θα εξαρτηθεί από την κατάστασή του και τις αποφάσεις του Χουάν Κάρλος Καρσέδο εάν θα χρησιμοποιηθεί. Ο Ισπανός τεχνικός, ερωτηθείς στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου κατά πόσο θα προβεί σε αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, ανέφερε: «Αναλύσαμε το πρώτο ματς, είδαμε τα καλά και τα κακά σημεία μας. Ελπίζω ότι θα είναι ολόκληρο το ρόστερ διαθέσιμο, πιστεύω σε όλους τους παίκτες». Όσον αφορά την προσπάθεια που θα καταβάλει η ομάδα του είπε: «Ξέρουμε ότι θα είναι πιο δύσκολο. Σεβόμαστε τον αντίπαλο αλλά δεν φοβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να προκριθούμε. Ξέραμε ότι θα επιστρέψουν κάποιοι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. Εμείς δουλεύουμε σκληρά από την αρχή και το πιστεύουμε. Θα κάνουμε τα πάντα για να περάσουμε». Καταλήγοντας, συμπλήρωσε: «Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και ο κόσμος να είναι μαζί. Αύριο μπορεί να είναι μια ξεχωριστή μέρα, αυτό που έχω να τους πω είναι να το απολαύσουν».

Aπό την πλευρά του ο Ντέρικ Λούκασεν, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές, εξέφρασε και τη δική τους ανυπομονησία για το παιχνίδι. «Θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε, θα είναι δύσκολο αλλά θα παλέψουμε για να πραγματοποιήσουμε το όνειρο», είπε και πρόσθεσε: «Είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα, όταν κάνεις ένα σερί, όπως εμείς τώρα, είναι όλοι χαρούμενοι. Οι παίκτες είναι έτοιμοι, όλοι θέλουν να αγωνίζονται σε τέτοια παιχνίδια».

Ξεκάθαρη θέση

Στο μεταξύ, σχετικά στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα, η θέση της Πάφος FC είναι ξεκάθαρη σχετικά με το αίτημα της Αστυνομίας για μετακίνηση του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος από την ΚΟΠ έχει οριστεί για την Κυριακή, 31 Αυγούστου, στις 20:00. Όπως ανάφερε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου, οι πρωταθλητές εκφράζουν τη θέση ότι δεν συναινούν σε μετακίνηση του αγώνα, μία ημέρα νωρίτερα. «Εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε Κυριακή. Εμείς είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στον αυριανό αγώνα. Θα έχουμε νεότερα τις επόμενες μέρες», ανέφερε.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Αφήνει την Auxerre για την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πανικός από τους Σέρβους στην Λάρνακα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξεκινά στο Futsal Champions League η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Και στο βάθος τ΄αστέρια!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Κατάμεστο το γήπεδο της Σάμσουνσπορ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό»

Ελλάδα

|

Category image

Επικό σκηνικό στον πάγκο της Λίβερπουλ: Το 2-0 έγινε τόσο γρήγορα που το… έχασε ο Σλοτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος Ρουμανία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πώς ο Αλκαράθ κατέληξε με αυτό το κούρεμα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γράψτε (ξανά) Ιστορία!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρεμιέρα στο US Open κόντρα στον Μουλέ για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Λίβερπουλ: Απίθανη «απόδραση» με τον 16χρονο Νγκουμόχα στο 100' και 2Χ2!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/8)

TV

|

Category image

«Ο Μπεράλντο της Παρί Σεν Ζερμέν προτάθηκε στον Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναγκαιότητα ακόμα οι ξένοι διαιτητές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πλησιάζει στη Μπάγερν Μονάχου ο Νίκολας Τζάκσον»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη