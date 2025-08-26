Γράψτε (ξανά) Ιστορία!

Να εισέλθει για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League. Έχοντας ήδη δεδομένη την παρουσία της στη League Phase του Εuropa League, η παφιακή ομάδα θα επιχειρήσει να κάνει το τελευταίο και μεγαλύτερό της βήμα στα προκριματικά για να πιστοποιήσει ακόμη μια φορά τη φοβερή εξέλιξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία έχει πανηγυρίσει κύπελλο και πρωτάθλημα, και αρχίζει πλέον να γίνεται γνωστή και στο εξωτερικό, τόσο με τα αγωνιστικά της επιτεύγματα όσο και με κάποιες μεταγραφικές της κινήσεις (σ.σ. όπως ο Νταβίντ Λουίζ).

«Έχουμε αυτοπεποίθηση»

Μοναδικός αμφίβολος, από τους παίκτες που είναι δηλωμένοι στη λίστα για τα πλέι οφ, ήταν μέχρι χθες ο Τάνκοβιτς, για τον οποίο θα εξαρτηθεί από την κατάστασή του και τις αποφάσεις του Χουάν Κάρλος Καρσέδο εάν θα χρησιμοποιηθεί. Ο Ισπανός τεχνικός, ερωτηθείς στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου κατά πόσο θα προβεί σε αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, ανέφερε: «Αναλύσαμε το πρώτο ματς, είδαμε τα καλά και τα κακά σημεία μας. Ελπίζω ότι θα είναι ολόκληρο το ρόστερ διαθέσιμο, πιστεύω σε όλους τους παίκτες». Όσον αφορά την προσπάθεια που θα καταβάλει η ομάδα του είπε: «Ξέρουμε ότι θα είναι πιο δύσκολο. Σεβόμαστε τον αντίπαλο αλλά δεν φοβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να προκριθούμε. Ξέραμε ότι θα επιστρέψουν κάποιοι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. Εμείς δουλεύουμε σκληρά από την αρχή και το πιστεύουμε. Θα κάνουμε τα πάντα για να περάσουμε». Καταλήγοντας, συμπλήρωσε: «Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και ο κόσμος να είναι μαζί. Αύριο μπορεί να είναι μια ξεχωριστή μέρα, αυτό που έχω να τους πω είναι να το απολαύσουν».

Aπό την πλευρά του ο Ντέρικ Λούκασεν, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές, εξέφρασε και τη δική τους ανυπομονησία για το παιχνίδι. «Θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε, θα είναι δύσκολο αλλά θα παλέψουμε για να πραγματοποιήσουμε το όνειρο», είπε και πρόσθεσε: «Είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα, όταν κάνεις ένα σερί, όπως εμείς τώρα, είναι όλοι χαρούμενοι. Οι παίκτες είναι έτοιμοι, όλοι θέλουν να αγωνίζονται σε τέτοια παιχνίδια».

Ξεκάθαρη θέση

Στο μεταξύ, σχετικά στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα, η θέση της Πάφος FC είναι ξεκάθαρη σχετικά με το αίτημα της Αστυνομίας για μετακίνηση του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος από την ΚΟΠ έχει οριστεί για την Κυριακή, 31 Αυγούστου, στις 20:00. Όπως ανάφερε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου, οι πρωταθλητές εκφράζουν τη θέση ότι δεν συναινούν σε μετακίνηση του αγώνα, μία ημέρα νωρίτερα. «Εμείς θέλουμε να αγωνιστούμε Κυριακή. Εμείς είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στον αυριανό αγώνα. Θα έχουμε νεότερα τις επόμενες μέρες», ανέφερε.