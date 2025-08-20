Μιλόγεβιτς: «Είχαμε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα»

Φανερά απογοητευμένος ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, σημείωσε πως η Πάφος είναι πολύ καλή ομάδα και θα κάνουν τα πάντα στη Λεμεσό για την ανατροπή, τονίζοντας όμως ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο η ομάδα του.

«Είδαμε μία πάφος που περιμέναμε. Εμείς είχαμε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα. Η Πάφος έδειξε πως έχει καλές μεταβιβάσεις και είναι επικίνδυνη. Το πρώτο 90λεπτο τελείωσε, είμαστε στην πλάτη στον τοίχο αλλά έχουμε εφτά μέρες να ετοιμαστούμε. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Η Πάφος σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια γρήγορα. Θα δούμε. Έχουμε και κάποιες επιστροφές. Έχουμε άλλα 90λεπτά, δύσκολο αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Και κατέληξε: «Η Πάφος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και κάποια χρόνια. Κάνουν καλές μεταγραφές. Το κυπριακό ποδόσφαιρο κάθε χρόνο είναι καλύτερο. Δεν είναο ότι τους υποτιμήσαμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι».