Έφυγε αλλά να… ξανάρθει!

Και, αν είχαν τρόπο, δεν θα ήθελαν να έφευγε ποτέ, μιας και τους πρόσφερε τόσες πολλές χαρές. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και κάποιες στιγμές παραμένουν χαραγμένες. Γενικά ήταν ένα έτος στο οποίο η Πάφος FC «μεγάλωσε» εντός και εκτός των συνόρων. Έγραψε πολλές «χρυσές» σελίδες ώς τώρα αλλά τρεις ημερομηνίες θα μείνουν ανεξίτηλες στο μυαλό όλων και το 2025 θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Παφίτες.

Η μία είναι η 4η Μαΐου και η νίκη επί του Άρη με 4-0. Δεν ήταν απλώς μία νίκη αλλά αυτή που έδωσε μαθηματικά το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ομάδας. Και για πρώτη φορά στην Ιστορία της η Πάφος FC έβγαλε στους δρόμους τους φίλους της για έναν τέτοιο λόγο. Το όνειρο δεν ήταν πλέον απατηλό. Είχε αρχίσει να μπαίνει στο γκρουπ των «μεγάλων» από πιο πριν, όμως κάπου τα χαλούσε. Έμαθε από τα λάθη της και επιβραβεύθηκε.

Δεν άργησε να έρθει η επόμενη μεγάλη στιγμή. Στις 26 Αυγούστου, το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο φέρνει την πιο γλυκιά του ισοπαλία. Το 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα στέλνει την Πάφος FC στη League Phase του Champions League, μία ανεπανάληπτη πρόκριση, και το ταξίδι συνεχίζεται. Είχαν προηγηθεί και οι επιτυχίες επί Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντιναμό Κιέβου, μέχρι να φτάσει στην απόλυτη αποθέωση.

Την 5η Νοεμβρίου πανηγυρίστηκε η πρώτη νίκη στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Επικράτησε της Βιγιαρεάλ και ανάγκασε ξανά την ποδοσφαιρική Ευρώπη να την αποθεώσει. Η φλόγα της πρόκρισης στην 24άδα είναι ακόμη αναμμένη και μέσα στον Ιανουάριο θα παίξει τα ρέστα της. Έχει έξι βαθμούς και θα τα πει στις 21 Ιανουαρίου με την Τσέλσι και στις 28 του ίδιου μήνα με τη Σλάβια Πράγας.

Το 2025 βρήκε την Πάφος FC να οδηγεί και τη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος. Και ελπίζει να μείνει εκεί μέχρι τον Μάιο ώστε να πανηγυρίσει το δεύτερο σερί της πρωτάθλημα. Έδειξε πως είναι ικανή για όλα και εύχεται το 2026 να είναι ακόμη πιο ονειρικό...