Η ενδεκάδα του Απόλλωνα κόντρα στην Μπραν

Να υπερασπιστεί την εκτός έδρας νίκη του (1-0) και να σφραγίσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League θα επιδιώξει ο Απόλλωνας ο οποίος φιλοξενεί στις 20:00 τη νορβηγική Μπραν στο «Alphamega».

Χωρίς αλλαγές η ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής των κυανολεύκων Ερνάν Λοσάδα ο οποίος κράτησε στο αρχικό σχήμα και τους 11 που ξεκίνησαν στη Νορβηγία.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Κονομής, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν, Βάισμπεκ, Τόμας, Εσκρίτσε, Όζμπολτ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Λέουβενμπεργκ, Αϊβού, Ανδρέου, Ασουνσάο, Ντουοντού, Αθανασίου, Ζήνωνος, Σπόλιαριτς, Σιήκκης, Μπαλογιάνης και Ούγκμπο.