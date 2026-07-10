Πήραν το χειροκρότημα που τους άξιζε - Αποθεωτική υποδοχή της εθνικής Αιγύπτου

Με σημαίες, πατριωτικά τραγούδια, φωτογραφίες του Μο Σαλάχ και πανό που έγραφαν «οι άνδρες της Αιγύπτου μας έκαναν περήφανους», χιλιάδες Αιγύπτιοι υποδέχθηκαν σήμερα (10/7) την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας, που επέστρεψε από τη Βόρεια Αμερική και τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026.

Οι «Φαραώ» πραγματοποίησαν την καλύτερη πορεία της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, φτάνοντας ως τους «16», όπου αποκλείστηκαν με ανατροπή και γκολ στις καθυστερήσεις από την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή (3-2).

Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν καθώς η ομάδα επιβιβάστηκε από το αεροδρόμιο σε ένα λεωφορείο με ανοιχτή οροφή και παρέλασε στο Νέο Αλαμέιν, χαιρετώντας τους ζητωκραυγάζοντες οπαδούς που ήταν παραταγμένοι στους δρόμους.

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, αναμένεται να υποδεχτεί την ομάδα και το τεχνικό και διοικητικό της προσωπικό το Σάββατο (11/7).

Ανάμεσα στο πλήθος υπήρχαν οπαδοί που κρατούσαν μεγάλες αφίσες του προπονητή Χοσάμ Χασάν με μια παλαιστινιακή σημαία. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της εθνικής Αιγύπτου έφερε μια παλαιστινιακή σημαία στο γήπεδο σε αρκετές περιπτώσεις και εξέφρασε την υποστήριξή του στα δικαιώματα των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων Τύπου.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αιγύπτου έσπευσε, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας στο Μουντιάλ, να ανανεώσει τα συμβόλαια του Χοσάμ Χασάν και του δίδυμου αδελφού και συνεργάτη του Ιμπραΐμ (αμφότεροι έχουν αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ), ως το 2030.

ΑΠΕ - ΜΠΕ