Μουντιαλική εκτόξευση για τον ελεύθερο Λούκασεν: Το γκολ με Κροατία και η πρόταση της Πάφου

Ο Ντέρικ Λούκασεν εξαργυρώνει με τον ιδανικότερο τρόπο την παρουσία του στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η κλήση του στην Εθνική Γκάνας αποτελούσε ήδη παράσημο, όμως με το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Κροατία έστρεψε τα διεθνή βλέμματα πάνω του. O ποδοσφαιριστής της Πάφου σκόραρε με κοντινό πλασέ για να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1.

Με τέτοιες εμφανίσεις, ο 30χρονος στόπερ εκτοξεύει κατακόρυφα τις ποδοσφαιρικές του μετοχές.

Καθώς το συμβόλαιό του εξέπνευσε τον προηγούμενο μήνα, ο παίκτης κυκλοφορεί ελεύθερος, με τους ιθύνοντες της Πάφου να κινούνται για να τον δελεάσουν με νέο, τριετές συμβόλαιο.

Το σίγουρο είναι πως στην Πάφο επικρατεί τεράστια περηφάνια για τα επιτεύγματά του.