Άνοιξε η πόρτα στην ΑΕΛ: Οχτώ συν μία αποχωρήσεις!
Ανακοίνωση από τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων.
Ανακοίνωση από την ΑΕΛ, που ενημερώνει για την αποχώρηση εννέα ποδοσφαιριστών. Αναλυτικά:
«Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Λούκα Μπογκτάν, Ανδρέα Φιλιώτη, Χριστόφορο Φραντζή, Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε, Νεμάνια Γκλάβσιτς, Μπασέλ Ζράντι και Φερνάντο Φορεστιέρι. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή Ζακάρια Σάβο. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους πιο πάνω ποδοσφαιριστές για την συνεργασία και τους ευχόμαστε τα καλύτερα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».