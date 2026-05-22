Άνοιξε η πόρτα στην ΑΕΛ: Οχτώ συν μία αποχωρήσεις!

Ανακοίνωση από τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων.

Ανακοίνωση από την ΑΕΛ, που ενημερώνει για την αποχώρηση εννέα ποδοσφαιριστών. Αναλυτικά:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Λούκα Μπογκτάν, Ανδρέα Φιλιώτη, Χριστόφορο Φραντζή, Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε, Νεμάνια Γκλάβσιτς, Μπασέλ Ζράντι και Φερνάντο Φορεστιέρι. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή Ζακάρια Σάβο. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους πιο πάνω ποδοσφαιριστές για την συνεργασία και τους ευχόμαστε τα καλύτερα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

