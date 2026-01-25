Θα είμαι αληθινός και τολμηρός...

Στη ζωή μου έχω γράψει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άρθρα, από αυτήν αλλά και από άλλες στήλες. Με δίδαξε ο δημοσιογραφικός μου δάσκαλος, ο Ζαχαρίας Κυριάκου, πώς να τα γράφω, χωρίς να δυσκολεύομαι. Θέματα για άρθρα υπάρχουν πολλά. Το θέμα δεν είναι να τα γράφεις αλλά να έχουν ενδιαφέρον και να συζητούνται κιόλας. Μέχρι τώρα έχω διαπιστώσει ότι άρθρα με σοβαρά θέματα, ούτε διαβάζονται, ούτε και συζητούνται στην εποχή που βρισκόμαστε. Παλιά ήταν διαφορετικά...

Σήμερα, τα πιο ελαφριά θέματα είναι αυτά που προκαλούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών. Κι όσο επιμένω να το παίζω σοβαρός, θα με διαβάζει ο Σχίζας και δύο, τρεις άλλοι καλοί μου φίλοι. Αν όμως ξεφύγω από τα σοβαρά και γράψω για κάποιους ανόητους οπαδούς που νομίζουν ότι ο κόσμος είναι δικός τους, τότε να δείτε διάβασμα που θα πέσει και παράλληλα και βρισίδι μαζί.

Για να καταλάβετε τη διαφορά που έχουμε με κάποιους άλλους να σας πω και κάτι που ίσως να μη γνωρίζετε. Σε κάποιες οπαδικές σελίδες απαγορεύεται να αναδημοσιεύονται θέματα και άρθρα του ΓΗΠΕΔΟΥ που αφορούν τις ομάδες τους. Δηλαδή θέματα που γράφει ο Δημήτρης Δημητρίου! Το γιατί, το αφήνω για να το βρείτε μόνοι σας...

Φίλοι μου, νιώθω καλά με τον εαυτό μου και για τα άρθρα μου και για το Stop list κάποιων οπαδών. Ελπίζω μόνο να είστε ευχαριστημένοι μαζί μου και να θυσιάζετε έστω και δύο λεπτά από τον χρόνο σας για να με διαβάζετε...

Από τη δική μου πλευρά το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα παραμείνω αληθινός και τολμηρός, όσο ο Θεός θα μου δίνει τη δύναμη να γράφω τα άρθρα μου...