Σατσιάς: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου Μαρίνος Σατσιάς μετά την ισοπαλία (2-2) της ομάδας του με τον Άρη στη Λεμεσό.

Αναλυτικά...

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για αυτόν τον πολύτιμο βαθμό. Ξέραμε τις δυσκολίες του αγώνα, ο Άρης είναι γρήγορη και επικίνδυνη ομάδα. Μπήκαμε μουδιασμένα και φοβισμένα, γι' αυτό και οι πολύ καλές ευκαιρίες του αντιπάλου στο ξεκίνημα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε αποφασιστικά, ισοφαρίσαμε και ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου και σε αυτή την ομάδα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία».