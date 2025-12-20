Νικολάου: «Αντέξαμε στην πίεση»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ακρίτα Μάριος Νικολάου μετά το σημαντικό διπλό της ομάδας του επί της Ένωσης με 1-0 στο «Τάσος Μάρκου».

Αναλυτικά...

«Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη. Μετά τις διακοπές θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να βελτιώσουμε τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης. Το Παραλίμνι ήταν καλύτερο από εμάς στη μεγαλύτερη διάρκεια. Πετύχαμε ένα γκολ και στη συνέχεια αντέξαμε στην πίεση. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων για την προσπάθεια τους. Καλές γιορτές σε όλους.»