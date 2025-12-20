Οι ενδεκάδες στο Άρης - Ομόνοια Αραδίππου
Δείτε ποιους επέλεξαν οι Αρτσιόμ Ράτζκοφ και Μαρίνος Σατσιάς στις ενδεκάδες τους για τον αγώνα ανάμεσα σε Άρη και Ομόνοια Αραδίππου που αρχίζει στις 17:00 στο «Αlphamega Stadium».
Η ενδεκάδα του Άρη: Φοδέριγχαμ, Σανέ, Γκόλντσον, Κορέια, Κοβαλένκο, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ, Μοντνόρ, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Γκομίς.
H ενδεκάδα της Ομόνοιας Αραδίππου: Κόστιτς, Αντωνίου, Βαν Μιούλεμ, Τελάντερ, Ενρίκες, Ρινγκ, Έντουαρντς, Ζορζίνιο, Ποντικός, Ζαχαρίου, Γεωργίου.