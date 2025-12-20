LIVE: Άρης - Ομόνοια Αραδίππου 2-1

Αγώνας με απόλυτο φαβορί διεξάγεται στο «Alphamega Stadium» όπου ο Άρης υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Λεμεσού θέλει να συνεχίσει το «απόλυτο» σερί της στα εντός έδρας ματς της και να κάνει το 8/8 μειώνοντας (ενδεχομένως προσωρινά) στο -2 από την κορυφή, την ώρα που τα «περιστέρια» θα ψάξουν την έκπληξη και τη δεύτερη διαδοχική νίκη προκειμένου να πάρουν νέα βαθμολογική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Δεύτερο ημίχρονο

45+2' Σουτ του Μαγιαμπέλα, απέκρουσε ο Κόστιτς.

-Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις.

42' Σουτ του Ποντικού, έξω.

37' ΓΚΟΛ, 2-1 ο Άρης με τον Γκομίς. Με κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Μοντνόρ.

29' Απειλεί και ο Άρης με διαγώνιο πλασέ του Κβιλιτάια, λίγο έξω.

27' Mεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να πάρουν προβάδισμα, έσωσε ο Φοδέριγχαμ στην κοντινή κεφαλιά του Ποντικού.

22' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Ομόνοια Αραδίππου με τον Γεωργίου. Με κεφαλιά-ψαράκι μετά από εκτέλεση κόρνερ.

15' Σουτ του Γεωργίου, άστοχο.

13' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Άρης με εκτέλεση πέναλτι του Κβιλιτάια.

11' Πέναλτι για τον Άρη, για ανατροπή του Σανέ από τον Ρινγκ.

5' Σπουδαία ευκαιρία για τον Άρη με συρτό σουτ του Γκομίς από το ύψος της περιοχής στο δοκάρι!

1' Απειλεί στα 10 δευτερόλεπτα με Μοντνόρ ο Άρης, βγήκε εγκαίρως και έσωσε με τα πόδια ο Κόστιτς.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Σανέ, Κοβαλένκο, Γκόλντσον, Κορέια, Χαραλάμπους (46' Νίκολιτς), Μαγιαμπέλα, ΜακΚόσλαντ, Μοντνόρ, Κβιλιτάια, Γκομίς.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Βαν Μιούλεμ, Τελάντερ, Ρινγκ, Ενρίκες, Έντουαρντς, Ζορζίνιο, Ποντικός, Ζαχαρίου, Γεωργίου.

ΣΚΟΡΕΡ: 13΄ Κβιλιτάια, 37΄ Γκομίς / 22΄ Γεωργίου

KITΡΙΝΕΣ: 25' Χαραλάμπους, 45' Σανέ / 20΄ Έντουαρντς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης