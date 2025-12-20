ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Άρης - Ομόνοια Αραδίππου 2-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Άρης - Ομόνοια Αραδίππου 2-1

Αγώνας με απόλυτο φαβορί διεξάγεται στο «Alphamega Stadium» όπου ο Άρης υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Λεμεσού θέλει να συνεχίσει το «απόλυτο» σερί της στα εντός έδρας ματς της και να κάνει το 8/8 μειώνοντας (ενδεχομένως προσωρινά) στο -2 από την κορυφή, την ώρα που τα «περιστέρια» θα ψάξουν την έκπληξη και τη δεύτερη διαδοχική νίκη προκειμένου να πάρουν νέα βαθμολογική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Δεύτερο ημίχρονο

45+2' Σουτ του Μαγιαμπέλα, απέκρουσε ο Κόστιτς.

-Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις.

42' Σουτ του Ποντικού, έξω.

37' ΓΚΟΛ, 2-1 ο Άρης με τον Γκομίς. Με κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Μοντνόρ.

29' Απειλεί και ο Άρης με διαγώνιο πλασέ του Κβιλιτάια, λίγο έξω.

27' Mεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να πάρουν προβάδισμα, έσωσε ο Φοδέριγχαμ στην κοντινή κεφαλιά του Ποντικού.

22' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Ομόνοια Αραδίππου με τον Γεωργίου. Με κεφαλιά-ψαράκι μετά από εκτέλεση κόρνερ.

15' Σουτ του Γεωργίου, άστοχο.

13' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Άρης με εκτέλεση πέναλτι του Κβιλιτάια.

11' Πέναλτι για τον Άρη, για ανατροπή του Σανέ από τον Ρινγκ.

5' Σπουδαία ευκαιρία για τον Άρη με συρτό σουτ του Γκομίς από το ύψος της περιοχής στο δοκάρι!

1' Απειλεί στα 10 δευτερόλεπτα με Μοντνόρ ο Άρης, βγήκε εγκαίρως και έσωσε με τα πόδια ο Κόστιτς.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Σανέ, Κοβαλένκο, Γκόλντσον, Κορέια, Χαραλάμπους (46' Νίκολιτς), Μαγιαμπέλα, ΜακΚόσλαντ, Μοντνόρ, Κβιλιτάια, Γκομίς.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Βαν Μιούλεμ, Τελάντερ, Ρινγκ, Ενρίκες, Έντουαρντς, Ζορζίνιο, Ποντικός, Ζαχαρίου, Γεωργίου.

ΣΚΟΡΕΡ: 13΄ Κβιλιτάια, 37΄ Γκομίς / 22΄ Γεωργίου

KITΡΙΝΕΣ: 25' Χαραλάμπους, 45' Σανέ / 20΄ Έντουαρντς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με Τουμπά, Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Οι ενδεκάδες του Ανόρθωση - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επαφές Ανόρθωσης με πρωταθλητή της Premier League

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δεύτερη φορά βασικός, δεύτερο γκολ ο Γεωργίου που πλήγωσε και τον Άρη!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

A Bola: «Ο Ιωαννίδης εντυπωσιάζει ακόμη και τους συμπαίκτες του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Άρης - Ομόνοια Αραδίππου 2-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξύπνησε αργά και έσωσε τον βαθμό κόντρα στη Νιούκασλ η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Έκπληξη στα Πολεμίδια και ανακατατάξεις στα ψηλά!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης της Μπάγερν που έβαλε στο μάτι ο Σιμεόνε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

MVP της 17ης αγωνιστικής στη EuroLeague ο Κέβιν Πάντερ

EUROLEAGUE

|

Category image

Oι ενδεκάδες στο Ένωση - Ακρίτας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Άρης - Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτό που φταίει στον Εθνικό και το ματς με την Ομόνοια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Εξετάζει την περίπτωση Γένσεν ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Θέλει να το τελειώσει εμφαντικά!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη