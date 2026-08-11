Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός τα περί Μαρτίν

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση ενός μέσου ο οποίος θα τον ανεβάσει επίπεδο και θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα χαφ του, ρεπορτάζ από την Ισπανία τον ενέπλεξε στην περίπτωση του Ιβάν Μαρτίν.

Μάλιστα, το δημοσίευμα του «El Desmarque» υποστήριζε ότι το «τριφύλλι» έχει καταθέσει πρόταση στον 27χρονο άσο της Τζιρόνα, που έχει συμβόλαιο για δύο ακόμα χρόνια αλλά θα αποχωρήσει λόγω του υποβιβασμού της. Ενώ υπάρχει και σχετική ρήτρα, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι θα μειωθεί πάντως.

«Το δημοσίευμα στο εξωτερικό περί ενδιαφέροντος για τον Ιβάν Μαρτίν δεν έχει καμία βάση αλήθειας», ανέφεραν χαρακτηριστικά από τον Παναθηναϊκό, θέλοντας να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Μαρτίν έχει «παίξει» και στις αρχές του καλοκαιριού με... φόντο τους «πράσινους» αλλά και τον Ολυμπιακό, χωρίς ούτε τότε να υπάρξει κάποια κίνηση από μέρους τους.

sport-fm.gr