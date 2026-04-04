Μαέ-Σεμέδο: Η «αγαπημένη» τους Πάφος FC

Εντυπωσιακό στατιστικό

Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Στις τρεις αναμετρήσεις της Ομόνοιας με την Πάφο FC, μόνο δύο ποδοσφαιριστές των πρασίνων σκόραραν. Και μάλιστα το «τριφύλλι» κλείδωσε το τρίποντο.

Στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας, ο Σεμέδο σκόραρε δύο γκολ στη νίκη με 2-1, ενώ στον δεύτερο, ο Μαέ πέτυχε ένα γκολ και ο 31χρονος τρία στην εντυπωσιακή νίκη με 4-2 στο «Στέλιος Κυριακίδης». 

Στο πρώτο μέρος του ντέρμπι για την 2η αγωνιστική των play off, ο Σεμέδο άνοιξε το σκορ και ο Μαέ διαμόρφωσε 2-0. 205 λεπτά, οκτώ γκολ από τους δύο! Αναμφίβολα, το… παίρνουν πάνω τους!

