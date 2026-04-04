Μπεργκ: «Είναι μόνο τρεις βαθμοί» - Έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του, ξεχωριστή αναφορά σε Κυριακίδη

Χαρούμενος και ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Πάφος FC. Ο προπονητής των πρασίνων αναφέρθηκε στην επιστροφή στις επιτυχίες αλλά και στην αύξηση της διαφοράς από τους… διώκτες τους.

Αναλυτικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη. Ήταν μια καλή εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος ήμασταν πολύ καλοί επιθετικά, αμυνθήκαμε πολύ καλά. Δεν μας δημιούργησε ευκαιρίες ο αντίπαλος. Ήμασταν δυνατοί, μπορούσαμε για τρίτο γκολ όμως και το 2-0 είναι ένα πολύ καλό σκορ».

Για το αν πρόκειται για αποφασιστικό βήμα τίτλου: «Κάθε παιχνίδι είναι ένα βήμα. Είναι τρεις βαθμοί. Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη γιατί ήταν κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Θέλαμε τη νίκη, αυτό θα προσπαθούμε. Να έχουμε την καλύτερη απόδοση και θα δούμε τη πορεία μας. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε».

Για τον ανταγωνισμό στην ομάδα: «Υπάρχει κι αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει ομαδικό πνεύμα στην ομάδα, θέλουν να είναι μαζί οι παίκτες. Χρειάζεσαι στο ποδόσφαιρο τον συμπαίκτη για να διακριθείς. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε σταθερότητα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το ρόστερ, τη νοοτροπία και την ποιότητα. Να αναπτυσσόμαστε σαν ομάδα, ακόμη και σήμερα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα. Ο Κυριακίδης δεν είχε αρκετή δουλειά σήμερα, κράτησε το μηδέν και είχε την υποστήριξη ολόκληρης της ομάδας».