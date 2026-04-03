Με αυτούς πάει στο ντέρμπι ο Μπεργκ - H ενημέρωση για Ουζόχο

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποστολή για το αυριανό ντέρμπι απέναναντι στην Πάφος FC στο ΓΣΠ (19:00), στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των πλέι οφ.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Οντουμπάτζο και Χρίστου, εκτός είναι οι Μαγιαμπέλα, Φαμπιάνο, Ουζόχο, ενώ στη διάθεση του Χένινγκ Μπεργκ είναι ο Γιόβετιτς.

Αναλυτικά: Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Φράνσις Ουζόχο ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και η πορεία της αποκατάστασής του θα αξιολογείται.