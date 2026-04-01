«Έδεσε» άλλον ένα πιτσιρικά η Ομόνοια

Ενημερώνουμε πως ο 15χρονος (30/06/2010), Άθως Κουνούνης, συμφώνησε για πολυετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Κουνούνης, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, βρίσκεται από την ηλικία των 12 χρόνων (2022) στην Ακαδημία μας. Στη φετινή σεζόν μετράει τρεις συμμετοχές με την ομάδα Κ16, 11 με την ομάδα Κ17 και έξι με την Κ19, όπου πέτυχε και ένα γκολ. Είναι διεθνής και αρχηγός της εθνικής Παίδων Κ16.

Συγχαίρουμε τον Άθω Κουνούνη για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει την καριέρα που ονειρεύεται.