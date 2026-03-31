ΒΙΝΤΕΟ: Πλάνα από την σκληρή δουλειά με… τρέξιμο Μαγιαμπέλα

Βίντεο από την προπόνηση της Τρίτης (31/03) δημοσίευσε το γραφείο Τύπου της Ομόνοιας.

Με όσους έμειναν Κύπρο αλλά και με αρκετούς νεαρούς, άπαντες έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο παιχνίδι του Σαββάτου (04/04) με την Πάφο, για την δεύτερη αγωνιστική των play off.

Μάλιστα, από τα πλάνα διακρίνεται και παροπλισμένος Μαγιαμπέλα ο οποίος πάτησε χορτάρι και έκανε ατομικό τρέξιμο αλλά και ασκήσεις με τη μπάλα.