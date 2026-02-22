ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tα... ακούει για διπλό λόγο ο Μπεργκ από τους Ομονοιάτες

Η ήττα ήταν επόμενο να φέρει... πράσινη μουρμούρα.

Μετά από οκτώ σερί αγώνες πρωταθλήματος που έφευγε με τη νίκη από τον αγωνιστικό χώρο η Ομόνοια, στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ οι πράσινοι γεύτηκαν μετά από καιρό το πικρό ποτήρι.

Σε ένα ματς που ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε να κάνει πολλές αλλαγές, με βασικούς παίκτες να μένουν στον πάγκο μιας και την προσεχή Πέμπτη ακολουθεί ο επαναληπτικός αγώνας με τη Ριέκα. Όμως η ήττα ήταν επόμενο να φέρει μουρμούρα μιας και όταν έρχεται από τον ΑΠΟΕΛ, «πονάει» περισσότερο το πράσινο κοινό. Και θεωρούν πως κακώς επέλεξε να κάνει ένα τέτοιο ροτέισον.

Τα... ακούει όμως και για άλλο λόγο ο Νορβηγός τεχνικός από τους Ομονοιάτες στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των πρασίνων. Έχει να κάνει με τον Φαμπιάνο και γιατί αποφασίστηκε να πάει στην αντίπαλη εστία. Κάτι που έφερε και τον τραυματισμό του που, με τη γλώσσα του σώματος του Βραζιλιάνου, δείχνει να είναι σοβαρός. Κάτι που απεύχονται όλοι στο πράσινο στρατόπεδο.

Είναι και αυτοί πάντως που του έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη και κατανοούν πως είναι και η ήττα στο παιχνίδι. Και ας χάθηκε μία σημαντική μάχη.

Χ.Χ

