Λιάσος: «MVP ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Λιάσος Λουκά μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από τον ΑΠΟΕΛ που έριξε τους Λεμεσιανούς στην έκτη θέση.

«Έγινε πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ. Με την προσπάθεια των παικτών μου, το αποτέλεσμα μας αδικεί. Και από πλευράς απόδοσης και από πλευράς τελικών προσπαθειών. MVP για μένα ήταν ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα βλέπω την ομάδα ότι ανεβάζει στροφές παιχνίδι με παιχνίδι σε όλα τα κομμάτια. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και αυτό με ευχαριστεί. Δεν μας ευχαριστεί το αποτέλεσμα, το ότι συνεχίζουμε κάποια πολύ εύκολα λάθη, να δίνουμε γκολ στους αντιπάλους. Τα λάθη είναι όμως μέσα στο παιχνίδι, δεν πρόκειται να τα έχω με κανέναν ποδοσφαιριστή, όποιος παίζει ποδόσφαιρο θα κάνει λάθη. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν υποστηρικτικός, είμαι σίγουρος ότι εκτίμησε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, είχαμε ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε ακόμη και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Η ομάδα μας στο γήπεδο ήταν πολύ ανώτερη». 

 

