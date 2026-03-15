ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κόμο και Δουβίκας... τέζαραν τη Ρόμα και φουλάρουν για Champions League!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Κόμο επικράτησε 2-1, με ανατροπή, της Ρόμα και ανέβηκε τέταρτη στη βαθμολογία της Serie A.

Το όνειρο της Κόμο για έξοδο στο Champions League είναι κάτι παραπάνω από ζωντανό, με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας να επικρατεί 2-1, με ανατροπή, εντός έδρας της Ρόμα και να σκαρφαλώνει τέταρτη στη βαθμολογία της Serie A.

Οι Τζαλορόσι προηγήθηκαν στο έβδομο μόλις λεπτό με πέναλτι του Μάλεν, ωστόσο ο Τάσος Δουβίκας ισοφάρισε 13 λεπτά αφότου πέρασε στο ματς με αλλαγή με συρτό σουτ στο 59' και, με τους Ρωμαίους να μένουν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Γουέσλι στο 64', οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ολοκληρωτική ανατροπή σκηνικού με τον Ντιέγκο Κάρλος (79'). Σημειώνεται ότι για τους ηττημένους, πέρασε ως αλλαγή στο 70' ο Κώστας Τσιμίκας.

Νωρίτερα, η Μπολόνια επιβλήθηκε 1-0 της Σασουόλο εκτός έδρας με γκολ του Νταλινγκά στο έκτο λεπτό και εδραιώθηκε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, με τον Μπάμπη Λυκογιάννη να μένει στον πάγκο. Από εκεί και πέρα, η Πίζα πήρε τη δεύτερη φετινή της νίκη λυγίζοντας με 3-1 (9' πέν. Μορέο, 52', 54' Καρατσιόλο - 67' Παβολέτι), ενώ η Τζένοα πέρασε με 2-0 (61' Βιτίνια, 82' Όστιγκαρντ) από τη Βερόνα.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τι λένε στην ΑΕΚ για την πιθανότητα ανατροπής με Καραπατάκη

LIVE στις 19:00 το Εθνικός Άχνας - ΑΕΚ (Οι 11άδες)

Έχει... ζεσταθεί πάλι η μηχανή

Με Εμπαπέ και Μπέλινγκχαμ η αποστολή της Ρεάλ για τη ρεβάνς στο «Etihad»

Ευρωπαϊκό Ρίψεων: Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν λύγισαν κανέναν...

Πως επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το Final Four της Αθήνας

Με έξι αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Δασάκι

Διακαής πόθος της Ρεάλ ο Ολίσε, αλλά...

Η απόφαση του Καμορανέζι για Σένσι

«Αβέβαιο το μέλλον του Τούντορ παρά την ισοπαλία με Λίβερπουλ - Οι πιθανοί αντικαταστάτες»

Υπάρχει πρόβλημα και... ανησυχία

Η Τσέλσι δέχθηκε το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της Premier και ποινή απαγόρευσης μεταγραφών!

Σίλβα: «Δεν ήταν τόσο κακή η εμφάνιση μας στη Μαδρίτη, ανεξήγητο ότι χάσαμε με 3-0»

Ματιές της Μαρσέιγ στον Τζόναθαν Ντέιβιντ της Γιουβέντους

ΦΩΤΟ: Με 20 συνολικά μετάλλια η Κύπρος κατέκτησε την πρώτη θέση!

Διαβαστε ακομη