«Η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή για τον Τερ Στέγκεν»

Ο Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν στάθηκε για ακόμη μία φορά άτυχος, καθώς αμέσως μετά τον δανεισμό του στην Τζιρόνα για να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και την ευκαιρία να είναι ο βασικός τερματοφύλακας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Γερμανός τερματοφύλακας υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αριστερό Αχίλλειο τένοντα και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας, που θα τον κρατήσει για αρκεό καιρό μακρυά από τα γήπεδα.

Αναφερόμενος στην περίπτωση του 33χρονου τερματοφύλακα, ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας και αντιπάλου της εθνικής Ελλάδας στο Nations League, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν σχετικά με την θέση του τερματοφύλακα. Πρώτον, υπάρχει αυτός ο τραγικός τραυματισμός και λυπάμαι βαθιά γι' αυτό. Από σεβασμό προς τον τερματοφύλακά μου, δεν θα κλείσω ποτέ εντελώς την πόρτα επειδή είναι η σειρά του. Αλλά πρέπει να είναι η σωστή απόφαση για αυτόν και για εμάς. Αυτήν την στιγμή, η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή».

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη