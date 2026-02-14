Ο Ενρίκε απάντησε στην κριτική του Ντεμπελέ

Ο Λουίς Ενρίκε δεν δίστασε να απαντήσει στην έντονη κριτική που άσκησε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, μετά την εκτός έδρας ήττα με 3-1 από την Ρεν. Η Παρί Σεν Ζερμέν δυσκολεύθηκε να βρει τον ρυθμό της και αφού έμεινε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο μετά από τα γκολ των Λεπόλ και Ταμαρί, «κατέρρευσε» στο δεύτερο 45λεπτο με το τρίτο τέρμα του Εμπόλο, ο οποίος «σφράγισε» την νίκη της ομάδας του.

Γεγονός που οδήγησε τον Ουσμάν Ντεμπελέ, να δηλώσει εμφανώς προβληματισμένος: «Την περασμένη σεζόν, βάζαμε πάνω απ' όλα τον σύλλογο, την σημαία, την Παρί Σεν Ζερμέν, πριν σκεφθούμε τους εαυτούς μας. Νομίζω ότι πρέπει να το... ανακαλύψουμε ξανά αυτό, ειδικά σε τέτοιου είδους αγώνες. Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η Παρί Σεν Ζερμέν πρέπει να έρχεται πρώτη, όχι οι μεμονωμένοι παίκτες. Πρέπει να παίζουμε πρώτα για τον σύλλογο αντί να σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη επιθυμία, πρέπει να παίζουμε για την Παρί Σεν Ζερμέν πάνω απ' όλα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αγώνες. Γιατί εάν παίζουμε μόνοι μας στο γήπεδο, δεν πρόκειται να υπάρχει αποτέλεσμα».

Στην συνέχεια, ο Λουίς Ενρίκε δεν δίστασε να υπενθυμίσει στον παίκτη του τις ευθύνες του: «Υπάρχουν πολλά συναισθήματα μετά από έναν αγώνα. Δεν θέλω να μιλήσω για μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι φυσιολογικό να είσαι απογοητευμένος. Δεν επιτρέπω σε κανέναν παίκτη να βάζει την προσωπική του κατάσταση πάνω από την ομάδα. Και μπορώ να το εγγυηθώ αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι φυσιολογικό να είσαι αναστατωμένος μετά τον αγώνα. Εστιάζω στο να διασφαλίσω ότι η ομάδα προηγείται πάντα των ατόμων και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Την στιγμή που αλλάζει αυτό, τελειώνει. Δεν εκτιμώ τα σχόλια που κάνουν οι παίκτες στο τέλος ενός αγώνα. Δεν πρόκειται να απαντήσω στα σχόλια ενός παίκτη. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε έναν παίκτη να είναι πάνω από την ομάδα. Αυτό είναι σαφές. Είμαι υπεύθυνος για την ομάδα. Και δεν θα επιτρέψω ποτέ σε έναν παίκτη να πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικός από την ομάδα. Ούτε εγώ, ούτε ο αθλητικός διευθυντής, ούτε ο πρόεδρος. Αυτές οι δηλώσεις είναι άχρηστες. Πηγάζουν από την απογοήτευση για τον αγώνα που μόλις τελείωσε».