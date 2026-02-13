Με απρόοπτα η αποστολή της Ομόνοιας - Εκτός τέσσερις παίκτες

Η Ομόνοια ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με την Ένωση το απόγευμα του Σαββάτου (17:00).

Συγκεκριμένα, ο Εβάντρο υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και έτσι θα μείνει εκτός για κάποιες εβδομάδες ενώ από γρίπη ταλαιπωρείται ο Μπάλκοβετς και έτσι δεν θα μπορέσει ούτε αυτός να είναι διαθέσιμος κόντρα στους βυσσινί.

Αυτοί οι δύο προστέθηκαν στις απουσίες των Γιόβετιτς και Μαγιαμπέλα. Από την άλλη, επέστρεψε στην αποστολή ο Ουντομπάτζο.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Μιχαήλ, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάννης, Μάριτς, Μαέ, Α. Άνδρεου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Κωνσταντινίδης.