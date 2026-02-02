ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτό που απέδειξε πάλι η Ομόνοια και το… παλιό καλό κρασί

Σημαντικές αποστάσεις από τους διώκτες της δημιούργησε η Ομόνοια.

Δύσκολη, αλλά εξαιρετικά πολύτιμη ήταν η χθεσινή νίκη για την πρωτοπόρο Ομόνοια απέναντι στην Freedom24 Krasava Ε. Ν.Υ (1-0). Μια επιτυχία που ήρθε σε μια βραδιά που οι πράσινοι έδειξαν να δυσκολεύονται να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η ομάδα του Μπεrγκ βρήκε τη λύση χάρη στην ποιότητα και την εμπειρία του Στέφαν Γιόβετις, ο οποίος σαν το παλιό καλό κρασί μίλησε την κατάλληλη στιγμή και χάρισε την ουσία στην ομάδα του. 

Η Ομόνοια απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και την ικανότητα να παίρνει αποτελέσματα ακόμη και όταν δεν εντυπωσιάζει. Μετά από 20 αγωνιστικές φιγουράρει στην πρώτη θέση, έχοντας δημιουργήσει σημαντικές αποστάσεις από τους διώκτες της: βρίσκεται στο +5 από την ΑΕΚ, στο +9 από τον Απόλλωνα και στο +11 από Πάφο και Άρη. Η ομάδα διαθέτει εκείνα τα στοιχεία για να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη β’ φάση και να πανηγυρίσει τον τίτλο.

Την ίδια ώρα, υπάρχει αγωνία για τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος στο ντεμπούτο του αποχώρησε ως αλλαγή, με τη σοβαρότητα της κατάστασής του να ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας.

