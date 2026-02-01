Μπεργκ: «Ελπίζω πως θα είμαστε έτοιμοι» - Η τοποθέτηση για Μαγιαμπέλα

Aνακουφισμένος από τη νίκη της ομάδας του παρουσιάστηκε ο Χένινγκ Μπεργκ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Αρχίσαμε καλά, πιέσαμε και δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Κρατούσαμε σε εγρήγορση τον αντίπαλο τερματοφύλακα αλλά μας έλειπε το γκολ» σχολίασε αρχικά ο προπονητής της Ομόνοιας.

Και πρόσθεσε: «Όταν δεν σκοράρεις σε αυτές τις ευκαιρίες, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Το δεύτερο μέρος ήταν πιο ισορροπημένο, η ομάδα δούλεψε πολύ. Ο κόσμος μας βοήθησε στο παιχνίδι και είναι πολύ καλό στοιχείο αυτό».

Σε ερώτηση κατά πόσο η ομάδα είναι έτοιμη για το τριπλό ταμπλό, απάντησε: «Ελπίζω πως θα είμαστε έτοιμοι. Προσθέσαμε παίκτες στο ρόστερ. Χάσαμε τον Κίτσο και τον Αγκουζούλ. Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς και για τους παίκτες. Καταφέραμε να τους αντικαταστήσουμε. Βλέπουμε τις δυσκολίες στο κάθε παιχνίδι. Πρέπει να είσαι έτοιμος σε όλα».

Όσον αφορά τους τραυματίες, είπε: «Ο Αντρέου είναι άρρωστος, ήδη νιώθει καλύτερα. Ο Οντουμπάτζο αισθάνθηκε ενοχλήσεις, δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν θέλαμε να πάρουμε το ρίσκο. Δεν έχω εικόνα για τον Μαγιαμπέλα, θα περάσει από εξετάσεις».