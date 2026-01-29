Όλα όσα έκανε στον Άρη ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα

Ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ομόνοια με τους πράσινους να δυναμώνουν… επικίνδυνα επιθετικά με την απόκτησή του.

Με την φανέλα της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα σούπερ καπ. Μέτρησε συνολικά 125 συμμετοχές σκοράροντας 19 γκολ και δίνοντας 15 ασίστ. Στον Άρη έχει αγωνιστεί συνολικά σε έξι θέσεις. Βεβαίως, η κύρια του θέση είναι αυτή του δεξιού ακραίου επιθετικού όπου σε 89 συμμετοχές σκόραρε 14 γκολ.

Έπαιξε επίσης στο αριστερό άκρο οκτώ φορές βρίσκοντας δίκτυα μία φορά. Έξι φορές πίσω από τον φορ με ένα γκολ, και δύο φορές ως δεκάρι με ένα γκολ. Επίσης, σε άλλα δύο παιχνίδια τον είδαμε είτε ως δεξί μέσο, είτε ως κεντρικό μέσο.

Η Ομόνοια ενισχύεται μ΄ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή ο οποίος την ανεβάζει επίπεδο.

