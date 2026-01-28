Η Ομόνοια δυναμώνει ακόμη περισσότερο με Μαγιαμπέλα!

Στο άκουσμα της είδησης ότι ο Μιχλάλι Μαγιαμπέλα αποχωρεί από τον Άρη, στην Ομόνοια δεν έμειναν ασυγκίνητοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιθύνοντες των πρασίνων βλέπουν στον 29χρονο δεξιό εξτρέμ έναν ποδοσφαιριστή ικανό να κάνει τη διαφορά στην ήδη πολύ καλύ επιθετική γραμμή της ομάδας.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως όλα δείχνουν, ο Νοτιοαφρικανός θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφική προσθήκη της Ομόνοιας για την περίοδο του Ιανουαρίου.