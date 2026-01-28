Χωρίζουν οι δρόμοι Άρη – Μαγιαμπέλα

Ο 29χρονος δεξιός εξτρέμ ετοιμάζεται να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως το κεφάλαιο Άρης οδεύει προς ολοκλήρωση.

Ο Μαγιαμπέλα αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της πορείας του Άρη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας συνολικά 125 συμμετοχές, με απολογισμό 19 γκολ και 15 ασίστ πανηγυρίζοντας μάλιστα και το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου.

Παρότι τη φετινή σεζόν μετρά 22 εμφανίσεις μέχρι στιγμής, οι εξελίξεις δείχνουν πως το μέλλον του βρίσκεται μακριά από την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Ήδη ο ίδιος έχει αρχίσει να εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές. Οι πιθανότητες αποχώρησής του από τον Άρη είναι αυξημένες και δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με πιο πιθανό σενάριο να συνεχίσει τη καριέρα του στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Νοτιοαφρικανός έχει συμβόλαιο με τους πράσινους της Λεμεσού μέχρι τον ερχόμενο Μάη.