ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε σκέψεις ο... 100άρης Μπεργκ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Σε σκέψεις ο... 100άρης Μπεργκ

Ο Σεμέδο είναι καλά και η Ομόνοια πάει ενισχυμένη στη Λεμεσό

Με τον Γουίλι Σεμέδο να είναι πλέον καλά και να προπονείται, η Ομόνοια μπαίνει στην τελική ευθεία για τον αγώνα με τον Άρη την προσεχή Κυριακή στο «Αλφαμέγα». Έτσι λοιπόν ο 100άρης Χένινγκ Μπεργκ μπαίνει σε σκέψεις αν θα του δώσει φανέλα βασικού ή θα τον κρατήσει στον πάγκο και εφόσον απαιτηθεί, να τον ρίξει στον αγώνα.

Δεν είναι όμως η μοναδική σκέψη που έχει όσον αφορά τον καταρτισμό της ενδεκάδας, αφού η αλήθεια είναι πως δεν δούλεψε σωστά το κέντρο απέναντι στην Ανόρθωση από ένα σημείο και μετά. Ο Μάριτς κτυπά την πόρτα της ενδεκάδας και σε αυτή την περίπτωση εκτός θα μείνει ο Γιόβετιτς.

Ο Μπεργκ θα καθίσει στον πράσινο πάγκο σε αγώνα πρωταθλήματος για 100ή φορά, έχοντας απολογισμό 58 νίκες, 24 ισοπαλίες και 17 ήττες. Και ευελπιστεί πως θα συνοδεύσει αυτό το ορόσημο με διπλό που θα δώσει και άλλη αυτοπεποίθηση στον δρόμο για τον τίτλο. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ομόνοια Αρ. έκανε... ζημιά στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Οι εξελίξεις με Ρόμπερτσον φέρνουν πίσω στη Λίβερπουλ τον Τσιμίκα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε από την Ουγγαρία και θα παίξει για το χάλκινο η Εθνική Ελλάδας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγισε το NBA και τη FIBA για τη συμμετοχή της στο NBA Europe!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα μετά το τέλος του εμπάργκο του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγήκε το πρόγραμμα των προημιτελικών του κυπέλλου και της 21ης αγωνιστικής

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σε αναστολή 13 μηνών ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ.: Οι ενδεκάδες στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νεκρός 20χρονος τερματοφύλακας στο Ιράν - Έχασε τη ζωή του εν μέσω διαδηλώσεων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Ελλάδα

|

Category image

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Αυγούστου η έναρξη του Πρωταθλήματος 2026/2027

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΚΟΠ: O Ανδρέας Μωριάς διαδέχεται τον Ανθούλη Μυλωνά

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Απόλλωνας: Άπαντες ενόψει Ακρίτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καμία στενοχώρια...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πρόστιμο 13.000 ευρώ στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη