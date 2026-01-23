Σε σκέψεις ο... 100άρης Μπεργκ

Με τον Γουίλι Σεμέδο να είναι πλέον καλά και να προπονείται, η Ομόνοια μπαίνει στην τελική ευθεία για τον αγώνα με τον Άρη την προσεχή Κυριακή στο «Αλφαμέγα». Έτσι λοιπόν ο 100άρης Χένινγκ Μπεργκ μπαίνει σε σκέψεις αν θα του δώσει φανέλα βασικού ή θα τον κρατήσει στον πάγκο και εφόσον απαιτηθεί, να τον ρίξει στον αγώνα.

Δεν είναι όμως η μοναδική σκέψη που έχει όσον αφορά τον καταρτισμό της ενδεκάδας, αφού η αλήθεια είναι πως δεν δούλεψε σωστά το κέντρο απέναντι στην Ανόρθωση από ένα σημείο και μετά. Ο Μάριτς κτυπά την πόρτα της ενδεκάδας και σε αυτή την περίπτωση εκτός θα μείνει ο Γιόβετιτς.

Ο Μπεργκ θα καθίσει στον πράσινο πάγκο σε αγώνα πρωταθλήματος για 100ή φορά, έχοντας απολογισμό 58 νίκες, 24 ισοπαλίες και 17 ήττες. Και ευελπιστεί πως θα συνοδεύσει αυτό το ορόσημο με διπλό που θα δώσει και άλλη αυτοπεποίθηση στον δρόμο για τον τίτλο.