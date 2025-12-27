Επιβαλλόμενη η βελτίωση μακριά από το «σπίτι» της

Η Ομόνοια έχασε τέσσερις βαθμούς στην έδρα της σε σύνολο οκτώ παιχνιδιών, οι οποίοι όμως δεν μπορεί να ισχυριστεί κάποιος πως ήταν εκτός προγράμματος. Έφερε ισοπαλία με τον Άρη (0-0) και με τον ΑΠΟΕΛ (2-2), σε ένα παιχνίδι που ισοφαρίστηκε στο 90+7΄. Πέτυχε τέσσερα γκολ και δέχθηκε μόλις τέσσερα. Γενικά είναι ένας αρκετά καλός απολογισμός που τη φέρνει στη 2η θέση της σχετικής βαθμολογίας, μόνο πίσω από τον Άρη (22 βαθμούς).

Εκεί που απαιτείται βελτίωση είναι στην παρουσία της μακριά από το ΓΣΠ. Πήρε δεκατρείς από τους 21 διαθέσιμους βαθμούς, σκοράροντας 14 γκολ και δεχόμενη οκτώ. Είναι 5η στον σχετικό πίνακα. Οι δύο ήττες και η μία ισοπαλία είναι ο λόγος που την κρατάει πίσω από την κορυφή. Και στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί πιο αποφασιστική και να κάνει... αποδράσεις.

Έχει μάλιστα να δώσει τα πλείστα ντέρμπι μακριά από το ΓΣΠ, τα οποία θα κρίνουν την πορεία της. Ήδη έδωσε ένα με την ΑΕΚ και θα πάει επίσης στη Λεμεσό για να παίξει με ΑΕΛ και Άρη και Πάφο, ενώ «εκτός έδρας» θα παίξει και το «αιώνιο».