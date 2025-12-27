«Σε συνομιλίες με την Euroleague η Μπεσίκτας για να συμμετάσχει την επόμενη σεζόν»
Σύμφωνα με τουρκικό μέσο ο εκτελεστικός διευθυντής της Μπεσίκτας Οζκάν Αρσεβέν, φέρεται να συναντήθηκε με τους αξιωματούχους της EuroLeague για να συζητήσουν την πιθανή συμμετοχή του συλλόγου την επόμενη σεζόν στην διοργάνωση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ersin Albayrak της Katalrecord , ο εκτελεστικός διευθυντής της Μπεσίκτας, Οζκάν Αρσεβέν είχε πρόσφατα συνάντηση υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της EuroLeague. Η συνάντηση έγινε μετά από ειδική πρόσκληση που έλαβε ο Άρσεβεν από τη διοίκηση της EuroLeague.
vΚατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Άρσεβεν φέρεται να διερεύνησε την πιθανότητα η Μπεσίκτας να ενταχθεί στην διοργάνωση την επόμενη σεζόν.
Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η πρόσκληση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της EuroLeague στην Μπεσίκτας και την αναγνώριση της αυξανόμενης δυναμικής του συλλόγου.
