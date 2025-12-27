«Σε συνομιλίες με την Euroleague η Μπεσίκτας για να συμμετάσχει την επόμενη σεζόν»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ersin Albayrak της Katalrecord , ο εκτελεστικός διευθυντής της Μπεσίκτας, Οζκάν Αρσεβέν είχε πρόσφατα συνάντηση υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της EuroLeague. Η συνάντηση έγινε μετά από ειδική πρόσκληση που έλαβε ο Άρσεβεν από τη διοίκηση της EuroLeague.

vΚατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Άρσεβεν φέρεται να διερεύνησε την πιθανότητα η Μπεσίκτας να ενταχθεί στην διοργάνωση την επόμενη σεζόν.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η πρόσκληση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της EuroLeague στην Μπεσίκτας και την αναγνώριση της αυξανόμενης δυναμικής του συλλόγου.

