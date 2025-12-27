Πάτησε γαλλικό έδαφος ο Έντρικ και ετοιμάζεται...

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Έντρικ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του με την κορφή δανεισμού από την Ρεάλ Μαδρίτης, στην Λιόν, έφθασε αργά το βράδυ της Παρασευής (27/12) στην γαλλική πόλη.

Ο 19χρονος άσος, που θα μείνει στην γαλλική ομάδα τουλάχιστον μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, ανήρτησε ορισμένες φωτογραφίες από την άφιξή του στην Λιόν, στον λογαριασμό που διατηρεί στο X.

Παράλληλα, η σύντροφος του νεαρού ποδοσφαιριστή δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν το ζευγάρι σε ιδιωτικό τζετ για το ταξίδι τους, ενώ ο Έντρικ αναμένεται να ενταχθεί στις προπονήσεις της νέας ομάδας του από την προσεχή Δευτέρα (29/12).

ΑΠΕ - ΜΠΕ