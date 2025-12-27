ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τουρπέν κορυφαίος διαιτητής του 2025 από την IFFHS

Δημοσιευτηκε:

Ο Τουρπέν κορυφαίος διαιτητής του 2025 από την IFFHS

Ξανά σε γαλλικά χέρια η διάκριση.

Ο Κλεμάν Τουρπέν αναδείχθηκε κορυφαίος διαιτητής για το 2025 από την IFFHS (σ.σ. Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου, που ιδρύθηκε το 1984). Ο Γάλλος ρέφερι, διαδέχθηκε τον Πολωνό, Σιμόν Μαρτσίνιακ (2022 και 2023) και τον συμπατριώτη του, Φρανσουά Λετεξιέ (2024).

Παρών στους 10 κορυφαίους διαιτητές της υφηλίου από το 2019, ο Τουρπέν έφθασε στην κορυφή για τις «εξαιρετικές του εμφανίσεις σε ηπειρωτικές διοργανώσεις, επιδεικνύοντας έλεγχο, ψυχραιμία και αξιοσημείωτη τοποθέτηση», όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ η αντίστοιχη διάκριση για τις γυναίκες, αφορά στην Ιταλίδα, Μαρία Σόλε Καπούτι, την πρώτη γυναίκα διαιτητή στην Serie A.

Η πρώτη 10άδα με τους κορυφαίους διαιτητές για το 2025, έχει ως εξής:

Κλεμάν Τουρπέν              65 βαθμοί

Φρανσουά Λετεξιέ            55

Σιμόν Μαρτσίνιακ            55

Ιστβαν Κόβατς (Ρουμανία)    54

Μάϊκλ Ολιβερ (Αγγλία)       53

Φέλιξ Τσβάϊερ (Γερμανία)    45

Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)  41

Αλιρεζά Φαγκανί (Αυστραλία) 25

Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία) 25

Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)      12

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη