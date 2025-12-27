Νεμάνιαν Τόσιτς, το πρώτο κομμάτι στο Ανορθωσιάτικο παζλ του Ιανουαρίου

Προς τη Σέρβικη αγορά κινήθηκε η Ανόρθωση ώστε να φτιάξει το μεταγραφικό της παζλ για την περίοδο Ιανουαρίου.

Μάλιστα όπως σημειώνει η ιστοσελίδα goal, o Nεμάνιαν Τόσιτς είναι ήδη στην Κύπρο και η μεταγραφή του στην «Κυρία» πρέπει να θεωρειται κλειστή.

Θα είναι λοιπόν το πρώτο κομμάτι στο παζλ και η συμφωνια θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Πρόκειται για 28χρονο Σέρβο αμυντικό που «έκανε όνομα» στη Τσουκαρίτσκι στην οποία μέτρησε 123 συμμετοχές. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός της χώρας του αφού έπαιξε και στην Ελβετία (Ζυρίχη) αλλά και Ισπανια (Λακορούνια). Θήτευσε επίσης και σε άλλες ομάδες της Σερβίας (Σίντεντλιτς, Σαμπάτς).