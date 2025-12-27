Λεβαντόφσκι: «Έχω χρόνο να αποφασίσω για το μέλλον μου»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μίλησε για την κατάσταση του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι έχει αρκετό χρόνο για να αποφασίσει για το μέλλον του.

Η συμφωνία του πολύπειρου Πολωνού επιθετικού με τους «μπλαουγκράνα» ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Λεβαντόφσκι να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

«Έχω χρόνο για να πάρω μια απόφαση. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πού θέλω να παίξω. Δεν ξέρω ποια κατεύθυνση να ακολουθήσω, αλλά δεν έχω καμία πίεση. Πολλά εξαρτώνται από το σχέδιο του συλλόγου και από το τι θέλω εγώ», ανέφερε ο Λεβαντόφσκι.

