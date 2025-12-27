ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έβαλε στο... μάτι τον Κουλιεράκη η Μπαρτσελόνα

Δημοσιεύμα της καταλανικής Sport.

Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος τόσο της Εθνικής Ελλάδας όσο και της Βόλφσμπουργκ. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός μετρά ήδη 16 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν με τη γερμανική ομάδα, δείχνοντας σταθερότητα και ωριμότητα στο παιχνίδι του.

Οι εμφανίσεις του στη Bundesliga δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει από την Premier League, καθώς τόσο η Τότεναμ όσο και η Λίβερπουλ διατηρούν τον Κουλιεράκη ψηλά στη μεταγραφική τους ατζέντα ενόψει Ιανουαρίου.

Στο «παιχνίδι» όμως φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά και η Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της καταλανικής εφημερίδας Sport, ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τις εντυπώσεις των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Παράλληλα, στη λίστα τους βρίσκεται και ο Λούκα Βούσκοβιτς, ο 18χρονος στόπερ του Αμβούργου, με τους Ισπανούς να σημειώνουν ότι η ομάδα του Χάνσι Φλικ ενδέχεται να κινηθεί για έναν εκ των δύο τον Ιανουάριο.

Ο λόγος δεν είναι μόνο η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της άμυνας λόγω του τραυματισμού του Αντρέας Κρίστενσεν, αλλά και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των Καταλανών, που στοχεύουν στη δημιουργία μιας άμυνας υψηλού επιπέδου ενόψει του καλοκαιριού του 2026.

Τι αναφέρουν οι Ισπανοί: «Ο Κουλιεράκης έχει εντυπωσιάσει τη Μπαρτσελόνα. Η Βόλφσμπουργκ επένδυσε στον Κουλιεράκη το 2024, αποκτώντας τον από τον ΠΑΟΚ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη μακροχρόνια αξιοποίησή του. Ο Έλληνας αμυντικός εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις πιο αξιόλογες παρουσίες στη γερμανική λίγκα.

Σε ηλικία 22 ετών, ο αριστεροπόδαρος στόπερ ξεχωρίζει για την ποιότητά του στο passing, την ικανότητα να χτίζει παιχνίδι από πίσω και την εξαιρετική του αντίληψη στον αγωνιστικό χώρο. Διαθέτει ταχύτητα, σωστή τοποθέτηση και στοιχεία ηγέτη.

Η Λίβερπουλ έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, ωστόσο όλα δείχνουν πως ενδεχόμενη μετακίνηση δύσκολα θα πραγματοποιηθεί πριν το καλοκαίρι. Το αγωνιστικό του προφίλ θεωρείται ιδανικό για το ποδοσφαιρικό μοντέλο της Μπαρτσελόνα».

ΔΙΕΘΝΗ

