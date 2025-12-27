Ασπίδα από Σλοτ: Ο Εκιτίκε εργάζεται σκληρά»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχει πανηγυρίσει ως τώρα έντεκα γκολ με τη Λίβερπουλ.

Ο Γάλλος επιθετικός της Λίβερπουλ, Ούγκο Εκιτίκε, ο οποίος έχει σκοράρει πέντε γκολ σε τέσσερις αγώνες, «έχει δουλέψει πολύ σκληρά» για να φθάσει σε αυτό το επίπεδο, σύμφωνα με τον προπονητή Άρνε Σλοτ, ο οποίος πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να φθάσει στο τρέχον επίπεδο φυσικής κατάστασης. Μερικές φορές έπρεπε να τον πείσουμε για την αναγκαιότητα όλης αυτής της προσπάθειας για να γίνει πιο δυνατός. Αλλά πάντα επέμενε, ακόμη κι εάν δεν ήταν πάντα με... χαμόγελο. Δούλεψε πραγματικά σκληρά για να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

Ο 23χρονος Εκιτίκε σκόραρε στους πρώτους τρεις αγώνες του για τους κόκκινους. Αλλά αυτό το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα δεν κράτησε, με τον Γάλλο να σκοράρει στην συνέχεια μόνο τρία γκολ σε 17 εμφανίσεις. 

Πρόσφατα, ο Εκιτίκε σημείωσε από δύο γκολ και πρόσθεσε ένα γκολ εναντίον της Τότεναμ στον τελευταίο αγώνα της Λίβερπουλ, ανεβάζοντας το σύνολο των τερμάτων του στα 11 για την Λίβερπουλ. 

«Προσπάθησα επίσης να τον πείσω ότι όσο καλύτερα αμυνόμαστε στις στημένες φάσεις, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχουμε για να σκοράρουμε, γιατί στο 0-0, είναι πιο εύκολο να σκοράρεις παρά όταν είσαι ένα γκολ πίσω», εξήγησε ο Σλοτ.

